Das Affären-Kapitel mit Maralee Nichols abzuschließen, dürfte sich für Tristan Thompson (30) wohl doch schwieriger gestalten! Anfang Dezember war der Basketball-Profi offenbar zum dritten Mal Vater geworden. Das Kind stammt aus seinem Seitensprung mit der Personaltrainerin – wie er erst kürzlich zugab. Das Sorgerecht will er ablehnen. Doch los ist Tristian seine Ex-Affäre damit nicht – denn Maralee ist quasi seine Nachbarin!

Wie Radar Online berichtete, war die 31-Jährige in Tristans Nachbarschaft gezogen, nachdem sie erfahren hatte, dass sie von ihm ein Kind erwarte. Das Luxusapartment in Marina Del Ray sei nur fünf Minuten vom Strand entfernt und auch zu dem Basketballer habe sie es nicht weit – darüber soll der Ex-Freund von Khloé Kardashian (37) so gar nicht begeistert sein. Vor allem, weil Maralee den Vater von True Thompson (3) derzeit auf Unterhalt verklagt. Tristan hatte ihr einmalig umgerechnet 66.000 Euro geboten, damit sie Klage fallen lässt. Doch ohne Erfolg.

Anfang des Monats soll Maralee dann angeblich einen Sohn auf die Welt gebracht haben. Die Neu-Mama behauptete auf Instagram, dass das Baby am Geburtstag des Sportlers gezeugt wurde. Tristan war zu diesem Zeitpunkt aber noch mit dem Keeping up with the Kardashians-Star liiert.

Instagram / maraleenichols Maralee Nichols, Tristan Thompsons Ex-Affäre

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit seiner Tochter True

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson im März 2021

