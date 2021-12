Hier ist Schnappatmung angesagt! In San Francisco fand in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Premiere des neuen Streifens "The Matrix Resurrections" statt. Anlässlich des besonderen Events warfen sich die prominenten Gäste für den Red Carpet, der an diesem Abend grün anmutete, natürlich in ihre schmuckesten Roben. Promiflash fasst die Fashion-Highlights des Abends für euch zusammen – welcher A-Promi erstrahlte am hellsten?

Allen voran überzeugte Schauspielerin Priyanka Chopra (39) mit einem Traumkleid in Glitzer. Die schulterfreie Robe ist von der Bekleidungsmarke Halpern. Dazu kombinierte sie stylishe Pumps von Louboutin. Der Topstar des Films, Keanu Reeves (57), erschien hingegen eher schlicht in einem klassischen schwarzen Anzug.

How I Met Your Mother-Ikone Neil Patrick Harris (48) kam hochgeschlossen in einer Anzugkombination mit Rollkragenpullover und Jaden Smith (23) setzte auf gewohnt lässigen Schick mit Oversizemantel. Der Sohn von Will Smith (53) tauchte mit seiner Mama Jada (50) auf, die sich in ein rotes Traumkleid mit langer Schleppe geworfen hatte.

Getty Images Keanu Reeves bei der "The Matrix Resurrections"-Premiere in San Francisco

Getty Images Neil Patrick Harris bei der "The Matrix Resurrections"-Premiere im Dezember 2021

Getty Images Jada Pinkett-Smith mit ihrem Sohn Jaden im Dezember 2021

