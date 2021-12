Sie widmet ihr ein ganz besonderes Lied! Die DSDS-Bekanntheit Sarah Engels (29) schwebt wohl im absoluten Baby-Himmel. Denn sie und ihr Ehemann Julian (28) durften Anfang Dezember ein gesundes Mädchen namens Solea auf der Welt begrüßen. Seitdem teilt die Beauty nur allzu gerne ihren Alltag mit ihrem Baby, den sie offenbar total genießt. Während einer Kuscheleinheit sang Sarah der kleinen Solea nun sogar etwas vor!

In ihrer Instagram-Story postete die 29-Jährige einen Clip, in dem sie die Füßchen ihrer Tochter abknutscht und nebenbei das Liebeslied "How Will I Know" von Whitney Houston (✝48) singt: "Oh, es warst du, von dir habe ich geträumt", dichtete Sarah den Text etwas um und richtete die Worte an ihr Kind. Solea scheint die Gesangseinlage zu gefallen, denn das Neugeborene gab währenddessen ein paar Laute von sich. Die Ex von Pietro Lombardi (29) verriet zudem ein kleines Detail über ihre Verbindung zu dem Song.

"Dieses Lied habe ich auch immer gesungen, als sie noch im Bauch war", blickte Sarah auf ihre Schwangerschaft zurück. Solea zaubert nicht nur ihren Eltern ein Lächeln ins Gesicht, sondern auch ihrem Halbbruder Alessio (6). Zuletzt zeigte die Zweifach-Mama, wie der Sechsjährige sein Geschwisterchen im Kinderwagen durch die Gegend schiebt.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im Oktober 2021

Instagram / julbue Sarah Engels mit ihrem Sohn Alessio

