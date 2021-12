Seit wenigen Wochen ist Alessio Lombardi (6) ein großer Bruder! Der Sohn von Sarah Engels (29) und ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi (29) durfte sich nämlich am 2. Dezember über ein kleines Geschwisterchen freuen: Seine Mama und deren neuer Mann Julian (28) haben das Töchterchen Solea Liana auf der Welt begrüßt. In seiner neuen Rolle geht der Promi-Spross total auf: Alessio schob jetzt voller Stolz Solea im Kinderwagen umher!

Sarah teilte jetzt einen niedlichen Clip in ihrer Instagram-Story, in dem sich der Sechsjährige total liebevoll um seine kleine Schwester kümmert: Während eines Spaziergangs übernimmt Alessio kurzerhand das Kommando und schiebt seine kleine Schwester Solea im Kinderwagen durch die Gegend. "Was ein Service. Ich brauch gar nichts mehr zu machen", meldete sich Sarah zu Wort und betonte: "Der große Bruder kümmert sich ganz alleine."

Dass sich Alessio und Solea so gut verstehen, rührt Sarah total! Vor einigen Tagen hatte sie bereits ein Mama-Update im Bezug auf die beiden Geschwister gegeben. "Ich könnte jedes Mal weinen, wenn ich die zwei zusammen sehe", gewährte die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin einen Einblick in ihre Gefühlswelt.

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im Oktober 2021

Instagram / sarellax3 Alessio Lombardi mit seiner Schwester Solea, Dezember 2021

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem Sohn Alessio Lombardi in Venedig

