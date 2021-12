Im April hat eine traurige Nachricht ganz Deutschland erschüttert – und Jasmin Herrens (42) Leben wohl für immer verändert: Ihr Mann, der TV-Star Willi Herren, wurde im Alter von nur 45 Jahren leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Die Witwe macht seit dem schweren Schicksalsschlag eine schwierige Zeit durch. Anlässlich Willis ersten Todestages im kommenden Jahr plant Jasmin aber dennoch eine große Party.

Über diese Pläne sprach Jasmin jetzt in Désirée Nicks (65) Podcast "Lose Luder". "Mein Mann hat immer für seine Musik gelebt. Ich habe etwas gemeinsam mit seinen Fans, ich habe mich auch nicht von ihm verabschieden können. Das möchte ich gern mit ihnen gemeinsam tun", erklärte die 42-Jährige. Deshalb veranstalte sie am 20. April eine öffentliche Gedenkshow in Köln. "Wir wollen dort gemeinsam seine Lieder singen – und eine dicke Party feiern. Denn das hätte er sich gewünscht", betonte sie.

Zudem verriet Jasmin noch weitere Details zu der geplanten Gedenkveranstaltung. "Das wird eine öffentliche Feier sein, für die man auch Tickets kaufen kann", gewährte sie Einblicke in die Planung und fügte hinzu: "Ich werde auch viele Promis einladen, die ihn mochten. Ich habe eine große Gästeliste. Das soll ein großes Spektakel werden, wie es ihm auch gebührt."

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren im April 2018

Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren im August 2021

