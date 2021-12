Christina Aguilera (41) heizt ihren Followern ordentlich ein! Dass die Musikerin ihre Reize einzusetzen weiß, hat sie bereits im Film "Burlesque" unter Beweis gestellt. Auch auf der Bühne zeigt die Sängerin gerne, was sie hat. Erst vor wenigen Wochen performte sie in einer raffiniert geschnittenen Bluse, deren Ausschnitt beinahe bis zum Bauchnabel reichte. Anlässlich ihres 41. Geburtstags präsentierte sich Christina nun erneut freizügig – und posierte oben ohne!

Am 18. Dezember feierte die "Genie in a Bottle"-Interpretin ihren 41. Geburtstag. Zu dieser Gelegenheit teile die Künstlerin via Instagram heiße Schnappschüsse, zu denen sie sowohl ihren berühmten Spitznamen Xtina als auch ihr neues Alter in römischen Zahlen notierte. Auf den Bildern ist die Blondine oben ohne zu sehen und trägt nichts als schwarze Lederhandschuhe mit korsettartiger Schnürung und auf manchen Fotos zusätzlich eine Sonnenbrille. Ihren Fans gefällt der Anblick, wie in der Kommentarspalte zu lesen ist. Auch Christinas Verlobter Matthew Rutler (36) hinterließ Flammen-Emojis.

Dass sie ihrem 21-jährigen Ich in Sachen Sex-Appeal in nichts nachsteht, hatte die zweifache Mutter bereits im September bewiesen: Da hatte Christina ebenfalls mit freiem Oberkörper für die Kamera posiert und damit für Nostalgie bei ihren Fans gesorgt. Die Bilder hatten stark an das freizügige Cover ihres Albums "Stripped" aus dem Jahr 2002 erinnert.

Getty Images Christina Aguilera im November 2021

Instagram / xtina Christina Aguilera, Sängerin

Instagram / xtina Christina Aguilera, Sängerin

