Joey King (22) könnte wohl kaum glücklicher sein! In The Kissing Booth schlüpfte die Schauspielerin in die Rolle namens Elle Evans (32) und verliebt sich laut Drehbuch in Jacob Elordi (24), der die Rolle des Noah Flynn spielt. Auch privat wurde aus den beiden ein Paar, doch nach kurzer Zeit endete die Romanze schon wieder. Stattdessen fand die Darstellerin in Regisseur Steven Piet, den sie 2019 am Set von "The Act" kennengelernt hatte, ihr Glück. Über die Beziehung spricht Joey nur selten. Nun machte sie aber eine Ausnahme und schwärmte in den höchsten Tönen von ihrem Freund!

Im Interview mit DailyMail.com kam die 22-Jährige jetzt auf ihren Partner zu sprechen. "Er ist so ein Schatz. Ich bin so glücklich, ihn in meinem Leben zu haben. Ich freue mich schon darauf, Weihnachten mit ihm zu verbringen", erzählte Joey. Sie freut sich insbesondere darauf, das Weihnachtsmenü vorzubereiten, denn vor allem am Herd konnte der Filmstar noch einiges von Steven lernen: "Mein Freund ist ein fantastischer Koch und hat mir viel beigebracht. Er hat mich also ziemlich inspiriert."

Wie gut die beiden in der Küche harmonieren, hatte Joey bereits im Netz gezeigt. Im Mai hatte sie einen Schnappschuss vom gemeinsamen Backen gepostet. Darauf sind die beiden mit zusammenpassenden Schürzen zu sehen – Steven mit der Aufschrift "König der Küche" und seine Freundin mit dem Aufdruck "Königin der Küche".

