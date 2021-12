Muten die Harrisons ihren Kids zu früh zu viel zu? Das Influencer-Pärchen Sarah (30) und Dominic (30) lebt seit einem Jahr mit seinen Töchtern in Dubai. Da die Regeln in den Arabischen Emiraten andere sind als in Deutschland, soll ihre Älteste Mia Rose, die gerade vier Jahre alt geworden ist, bald eingeschult werden. Auch bei ihrer Jüngsten Kyla geht alles ziemlich schnell: Das Nesthäkchen, das im August ein Jahr alt geworden ist, geht jetzt in den Kindergarten – und Mama Sarah kann den Shitstorm förmlich schon riechen...

In ihrer Instagram-Story berichtete die Unternehmerin ganz aufgeregt: "Ich begleite heute Mia in den Kindergarten – und wisst ihr, wer Mia noch begleitet? Kyla!" Weiter schilderte Sarah: "Sie will auch immer wieder. Ich sehe auch, wenn ich Mia in den Kindergarten bringe, weint sie jedes Mal. Deswegen werden wir das mal ausprobieren!" Der Testlauf, der nur rund 45 Minuten ging, sei tatsächlich geglückt. Ab Januar dürfe Kyla dann fest in die Kita. Doch Sarah weiß, dass nicht jeder happy damit sein wird: "Ich werde jetzt bestimmt ganz viele Nachrichten bekommen, warum Kyla schon so früh in die Kita geht. Das habe ich damals bei Mia auch schon bekommen."

Doch Sarah weiß schließlich am besten, was gut für ihre Kids ist! Und Mia habe es nicht geschadet, so früh in die Kita zu gehen: "Bei ihr war es die beste Entscheidung. Sie hat sich so toll entwickelt, sie lernt unglaublich viel im Kindergarten", schwärmte die 30-Jährige. "Außerdem arbeiten wir zu Hause sehr viel und sind froh, wenn die Kinder beschäftigt sind unter anderen Kindern und sich dort schön entwickeln – als wenn sie dann zu Hause sind unter Betreuung."

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Kindern Mia Rose und Kyla

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia und Kyla

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre beiden Töchter Mia Rose und Kyla im Juli 2021

