Mia Rose Harrison (3) ist bald ein Schulkind. Dass die Zeit manchmal wie im Fluge vergeht, wird spätestens jetzt auch Sarah (30) und Dominic Harrison (30) klar: Das Influencer-Paar, das mit seinen Kids nach Dubai ausgewandert ist, muss sich überlegen, welche Schule Töchterchen Mia besuchen soll. In den Arabischen Emiraten steht die Einschulung schon im Alter von vier Jahren an und so alt wird die Kleine in wenigen Wochen. "Wir lassen sie noch dieses laufende Jahr im Kindergarten, müssen uns aber jetzt schon umschauen nach einer Schule", erzählte Sarah auf Instagram. Allerdings iist die Auswahl groß und die Harrisons müssen sich gut informieren.

