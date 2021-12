Sie erinnert sich an ihn in Liebe. Willi Herren (✝45) wurde im vergangenen April leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Die Nachricht schockierte damals die Fans des Schlagersängers – und seine Frau Jasmin (42). Das Paar hatte sich kurz vor seinem Tod getrennt, sich aber nie einen Rosenkrieg geliefert. Jetzt öffnete die Blondine sich über diese Zeit: Sie will bei Willi damals Veränderungen wahrgenommen haben.

Im Podcast "Lose Luder" sprach Jasmin jetzt mit Gastgeberin Désirée Nick (65) über die Zeit kurz vor der schrecklichen Nachricht: "Willi hat sich in den letzten Jahren sehr verändert und auch wirklich zum Positiven, er ist ruhiger geworden." Dazu habe möglicherweise auch ihr Einfluss beigetragen, mutmaßte sie: "Er war zwar weiterhin ein Lebemann, aber er hat es insgesamt ruhiger angehen lassen."

Doch der einstige Lindenstraße-Star habe sich auch äußerst positiv auf ihr eigenes Leben ausgewirkt, betonte Jasmin: "Er hat mir Liebe gegeben, er hat mir Nähe gegeben und mich vor allem viel zum Lachen gebracht." Mit ihm habe sie Kind sein können, freute sie sich.

Christoph Hardt / Future Image Jasmin und Willi Herren im Dezember 2019

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, Unterhaltungskünstlerin

Instagram / williherren Jasmin und Willi Herren

