Die Ermittlungen laufen weiter. Alec Baldwin (63) erschoss am Set des Westerns "Rust" versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins. Noch immer ist nicht ganz klar, welche Umstände zum Tod der jungen Frau führten. Zuletzt war bekannt geworden, dass das FBI das Handy des Schauspielers beschlagnahmen wollte. Im Zuge dessen hatten Alec und seine Frau Hilaria (37) jetzt Kontakt mit der Polizei: Die Beamten hielten ihren Wagen an.

Auf Fotos, die der britischen Zeitung Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie Hilaria neben dem Wagen mit einer Polizistin spricht. Ihr Mann Alec sitzt währenddessen im Fahrzeug. Bei dem Gespräch scheint es tatsächlich um ein Mobiltelefon zu gehen: Die 37-Jährige hält gut sichtbar ein Handy in der Hand und zeigt auf das Display des Geräts.

Der Vorfall ereignete sich in den Hamptons, dem östlichsten Zipfel der Halbinsel Long Island nahe New York City. Dort waren Hilaria und Alec offenbar gerade auf dem Weg zu ihrem Ferienhaus. Welche Verantwortung an dem tödlichen Set-Unfall die Ermittler dem 63-Jährigen zuschreiben, ist weiterhin völlig unklar.

Anzeige

MEGA Alec Baldwin mit seiner Frau Hilaria

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin mit ihren Kindern

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de