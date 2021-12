Weiterer Rückschlag für Chris Noth (67)! Vergangene Woche wandten sich zwei Frauen mit einem schweren Vorwurf gegen den Schauspieler an die Öffentlichkeit: Sie beschuldigten den Sex and the City-Darsteller, sie sexuell missbraucht zu haben. Bisher streitet der TV-Star die Anschuldigungen ab, dennoch wirkten sich diese bereits auf sein Privat- und Berufsleben aus. Neben einer Ehekrise und dem Verlust eines Werbedeals muss Chris nun auch den geplatzten Verkauf seiner Tequilamarke verkraften.

Wie Daily Mail berichtet, habe das Unternehmen, das dem 67-Jährigen sein Spirituosenunternehmen abkaufen wollte, vor wenigen Tagen verkündet, dass sie ihr Angebot zurückziehen. "Zum jetzigen Zeitpunkt macht es für uns keinen Sinn, dieses Geschäft voranzutreiben, da die Vorwürfe sehr ernst zu nehmen sind", sei in der Pressemitteilung von Entertainment Arts Research Inc. zu lesen. Dem Law & Order-Star sollen dadurch über zehn Millionen Euro durch die Lappen gehen.

Auch auf seine Schauspielkarriere sollen die Vorwürfe Einfluss genommen haben. The Hollywood Reporter berichtete vergangenen Freitag, dass die Schauspielagentur, bei der Chris unter Vertrag war, diesen nach dem Bekanntwerden der Anschuldigungen beendet haben soll.

Getty Images Chris Noth mit seiner Ehefrau Tara Wilson

Getty Images Chris Noth im Januar 2016 in New York

Getty Images Chris Noth im November 2019

