Die Schlagzeilen über Chris Noth (67) reißen nicht ab. Der Schauspieler wird derzeit mit schweren Vorwürfen konfrontiert: Gleich mehrere Frauen werfen dem Sex and the City-Star vor, sie in der Vergangenheit sexuell missbraucht zu haben. Der US-Amerikaner selbst bestreitet die Anschuldigungen. Doch trotzdem wirkt sich das Drama stark auf sein Privatleben aus – denn Chris' Ehe steckt nun offenbar in einer handfesten Krise.

Das verriet ein Freund des Paares jetzt gegenüber The Sun. Einer der Vorfälle soll 2015 stattgefunden haben – somit wäre Chris seiner Frau Tara Wilson untreu gewesen. Für die Schauspielerin ein Tiefschlag, wie der Insider erklärte: "Sie ist sehr aufgebracht. Sie wollten Weihnachten zusammen verbringen, aber das steht nun auf der Kippe!"

Der Bekannte des Schauspielers verteidigte seinen Freund in dem Interview aber auch: Er habe Chris als einen anderen Menschen kennengelernt, als dieser von den Klägerinnen beschrieben wird. "Er ist ein Flirter, aber kein Dreckskerl. Er ist kein Weinstein. Ich glaube ihm und ich glaube, es ist nicht so gelaufen, wie es angeblich dargestellt wird", versicherte die Quelle.

Getty Images Chris Noth in London, 2014

Getty Images Tara Wilson und Chris Noth bei den Golden Globes 2011

Getty Images Chris Noth bei der "And Just Like That"-Premiere im Dezember 2021 in New York

