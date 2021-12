Gibt es etwa schon eine neue Partnerin an Jacob Elordis (24) Seite? In den vergangenen Wochen brodelte die Gerüchteküche regelrecht: Der The Kissing Booth-Darsteller und das Model Kaia Gerber (20) sollen sich nach rund einem Jahr Beziehung getrennt haben. Bislang äußerten sich weder der Schauspieler noch die Tochter von Cindy Crawford (55) zu den Spekulationen. Doch nun gibt es neue Indizien, die auf ein Liebes-Aus hindeuten: Jacob wurde mit einer anderen Frau gesichtet!

Dem Instagram-Account deuxmoi wurde nun von einem Follower zugetragen, dass der Euphoria-Star sich nach seiner gescheiterten Beziehung wieder ins Datingleben gestürzt haben soll. Der Insider will Jacob gemeinsam mit einer brünetten Beauty bei einem Spaziergang gesichtet haben – und die beiden haben angeblich total vertraut gewirkt. Bei der unbekannten Schönheit soll es sich um keine Geringere als Influencerin Olivia Jade Giannulli (22) handeln. "Da läuft ganz sicher mehr", meinte der Informant zu wissen.

Ob der gebürtige Australier wohl tatsächlich mit der YouTuberin anbandelt? Immerhin sind die beiden momentan Single. Im August hatte die Tochter von Lori Loughlin (57) im Rahmen einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Account bestätigt, dass sie nicht mehr mit ihrem Freund Jackson Guthy zusammen ist. Die ehemaligen Turteltauben gingen rund zwei Jahre gemeinsam durchs Leben.

Anzeige

MEGA Kaia Gerber und Jacob Elordi bei der Eröffnung des Academy Museum of Motion Pictures

Anzeige

Instagram / oliviajade Olivia Jade, Influencerin

Anzeige

Instagram / jacksonguthy Olivia Jade Ginannulli mit ihrem Freund Jackson Guthy

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de