Die sechste Staffel von Adam sucht Eva kam bei den Zuschauern offenbar nicht so gut an! Am Montag war es endlich so weit: Das große Finale der Nackedei-Show flimmerte über die TV-Bildschirme. Die GZSZ-Darstellerin Anna Juliana Jaenner (33) und der Hottie Sergio Recalde hatten im Finalspiel die Nase vorne – und holten sich den Titel. Doch die Fans waren offenbar nicht so überzeugt davon: Das Finale endete mit einem neuen Quoten-Tiefstwert!

Das berichtet nun Quotenmeter. Insgesamt 0,73 Millionen Zuschauer schalteten am Montag ein. Das entspricht einem Gesamtmarktanteil von lediglich 2,4 Prozent. Damit konnte das Format in dieser Woche auch nicht den RTL2-Senderschnitt halten. Bei der Zielgruppe lief es ebenfalls nicht besser: Von den 14- bis 49-Jährigen sahen sich lediglich 0,39 Millionen Reality-TV-Liebhaber das Finale an. Damit erreichten die Quoten der Flirtshow einen Tiefstwert.

Allzu überraschend dürfte der Rückgang der Zuschauerzahlen für viele Fans jedoch nicht sein: Nach anfänglichen guten Quoten deutete sich in den vergangenen Wochen bereits ein Abwärtstrend an. Trotzdem konnte sich die Sendung stets über dem RTL2-Senderdurchschnitt halten, der etwas mehr als vier Prozent beträgt.

