Lodert hier etwa eine alte Flamme wieder auf? Henrik Stoltenberg hatte im vergangenen Jahr bei Love Island mit der Influencerin Aurelia Lamprecht angebandelt, bevor er sie für seine Mitstreiterin Sandra Janina (22) sitzen ließ. Zwar fand der Politikerenkel erst nach den Dreharbeiten in der Ex-Köln 50667-Darstellerin Paulina Ljubas (25) die große Liebe, doch auch mit ihr scheint es seit ihrer Temptation Island V.I.P.-Teilnahme zu kriseln. Umso überraschender dürften nun diese herzerwärmenden Worte sein, die Henrik an seinen Ex-Flirt Aurelia richtete!

In seiner Instagram-Story stellte sich der 25-Jährige den neugierigen Fragen seiner Fans. Ein besonders neugieriger Follower wollte dabei von ihm wissen, was er denn mittlerweile von der Frankfurterin halte. Laut Henrik sei Aurelia "sehr authentisch und real" im Vergleich zu anderen Girls aus der Reality-TV-Branche. "Zudem hat sie ein großes Herz", schwärmte der Hottie.

Ob die Brünette das damalige "Love Island"-Drama mittlerweile wohl verdrängt hat? Wenige Wochen nach ihrem freiwilligen Exit hatte sie gegenüber Promiflash jedenfalls verraten, dass sie ihm verziehen habe. "Ich habe ihm zwar vergeben, aber die Enttäuschung ist natürlich trotzdem immer noch ein bisschen da", stellte Aurelia klar.

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, TV-Bekanntheit

RTL II Aurelia und Henrik bei "Love Island"

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Reality-TV-Bekanntheit

