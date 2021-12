Alle schwärmen von der Hochzeit! Vergangenes Wochenende gaben sich Jessica Paszka (31), Die Bachelorette von 2017, und ihr Liebster Johannes Haller (33) bei einer standesamtlichen Zeremonie das Jawort. Ihre Fans konnten die Feier quasi live miterleben, weil die Turteltauben jede Menge Einblicke in ihren besonderen Tag gaben. Aber auch einige Promis haben die Trauung mitverfolgt: So gut kam die Winterhochzeit von Jessi und Johannes an!

Im Promiflash-Interview auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz zeigte sich vor allem Kuppelshow-Kandidatin Chethrin Schulze (29) total begeistert von den Aufnahmen: "Das war ja spektakulär! Diese wunderschöne Liebesgeschichte, dafür bin ich ja zu haben. [...] Ich fand, dass sie atemberaubend aussah. Beide Kleider waren wunderschön. Die hätte ich auch so ausgewählt", kam sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Aber auch das Erotikmodel Micaela Schäfer (38) fand nur lobende Worte für Jessi und Johannes: "Oh mein Gott, das sah so toll aus, da will man auch gleich heiraten. Das ist so, so schön gewesen, ein tolles Kleid, ein tolles Paar. Die beiden haben sich gefunden", betonte die Beauty – auch wenn sie selbst ein Kleid mit viel weniger Stoff gewählt hätte.

"Aber so vom Interieur, Winterwonderland, das finde ich eine tolle Idee. Ich finde das schön", betonte Micaela abschließend. Auch Julian F.M. Stoeckel (34) äußerte seine Meinung gegenüber Promiflash. Jessis Kleid sei zwar ein klassisches Influencer-Kleid gewesen: "Aber ich finde es schön, wenn sie sich wirklich so lieben und gefunden haben, dann herzlichen Glückwunsch!", fand er liebe Worte für das frischvermählte Ehepaar.

Chethrin Schulze, Influencerin

Micaela Schäfer auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz

Julian F.M. Stoeckel bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow"

