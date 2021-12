Bändeln die zwei etwa an? Madelyn Cline (24) sorgt mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen: Die "Outer Banks"-Darstellerin und ihr Co-Star Chase Stokes (29) machten im Sommer 2020 ihre Beziehung publik. Doch rund ein Jahr später war wohl wieder alles vorbei. Diesen November bestätigte ein Insider dann das Liebes-Aus. Seitdem wurde die Beauty des Öfteren mit Schauspieler Ross Butler (31) gesichtet. Nun war Madelyn aber mit einem anderen Mann unterwegs!

Wie Just Jared nun berichtete, genoss die Schauspielerin ein Dinner in Santa Monica kurz vor ihrem 24. Geburtstag am Dienstag – und das nicht allein. Offenbar verbrachte Madelyn den Abend mit dem Social-Media-Star Zack Bia. Denn die zwei verließen das Restaurant gemeinsam und fuhren daraufhin auch zusammen mit seinem Auto weg.

Dabei kursierten Gerüchte, dass Madelyn und ihr Ex wieder zueinanderfinden würden. Chase und sie sollen nach ihrer Trennung an Thanksgiving zusammen gesichtet worden sein. Eine Quelle erklärte daraufhin: "Sie nähern sich langsam wieder an und wollen es noch ein Mal miteinander versuchen."

Instagram / zackbia Zack Bia, Social-Media-Star

Getty Images Madelyn Cline im November 2021

Getty Images Chase Stokes und Madelyn Cline bei der "I Am Not Okay With This"-Premiere in Hollywood, Februar 2020

