Damit hat Sarah Harrison (30) wohl nicht gerechnet! Die Influencerin und ihr Ehemann Dominic (30) lassen ihre Fans fast täglich an ihrem Familienalltag in ihrer Wahlheimat Dubai teilhaben: Erst vor wenigen Wochen schmückten die zwei Turteltauben gemeinsam den Christbaum, denn schließlich stehen in wenigen Tagen bereits die Feiertage an. Doch wird das diesjährige Weihnachtsfest auch so, wie Sarah es sich vorstellt? Domi will seiner Liebsten nämlich nichts schenken!

In ihrer Instagram-Story lieferten sich die gebürtige Günzburgerin und ihr Ehemann nun eine hitzige Diskussion. "Domi fragt mich gerade: 'Schatz, dieses Jahr schenken wir uns nichts zu Weihnachten, oder?'", berichtete Sarah und gab dabei zu verstehen, dass sie für ihren Liebsten durchaus einige Präsente besorgt habe. "Natürlich erwarte ich das von dir auch", witzelte sie und fügte dabei lachend hinzu: "Nein, Spaß. Mir reicht eine fette Umarmung, ein dicker Knutscher und ein paar schöne Worte – dann bin ich glücklich."

Der 30-Jährige hingegen fand es offenbar überhaupt nicht gut, dass sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin nicht an die Abmachung gehalten hat. "Das ist so uncool", meinte er. Doch Sarah schien wenig Mitleid mit dem gebürtigen Münchner zu haben: "Was hast du letztes Jahr mit mir gemacht? [...] Da hast du mir was geschenkt und ich stand mit nichts da. Das passiert mir nicht noch einmal."

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison, Influencer-Paar

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison, YouTuber

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, Influencer-Paar

