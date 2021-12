Sarah Harrison (30) erinnert sich an die vergangenen zwölf Monate in Dubai. Im September 2020 machten die Influencerin und ihr Mann Dominic (30) offiziell, dass sie Deutschland den Rücken kehren und in die Vereinigte Arabische Emirate auswandern wollen. Dort möchten sie offenbar auch langfristig bleiben. Zumindest suchen Sarah und Dominic schon nach einer Schule für ihre älteste Tochter Mia Rose (4). Außerdem betonen sie immer wieder, wie wohl sie sich in ihrer neuen Heimat fühlen. Anlässlich ihres einjährigen Jubiläums in Dubai kommt Sarah sogar kaum noch aus dem Schwärmen heraus.

In ihrer Instagram-Story erzählte die ehemalige Bachelor-Kandidatin, dass die vergangenen zwölf Monate wie im Flug vergangen seien: "Ich kann es gar nicht fassen, dass wir schon ein Jahr hier leben. Diese Zeit hier war bisher einfach perfekt. Ich bin so glücklich, dass wir diesen Schritt gewagt haben." In weiteren Sequenzen teilte sie ein paar Erinnerungsfotos von besonderen Momenten mit ihren Liebsten. Zu einem davon schrieb sie: "Wir sind angekommen."

Vor ein paar Jahren stand ein Leben im Ausland für Sarah und Dominic noch nicht zur Debatte. Mitte November verriet die einstige Münchnerin in ihrer Instagram-Story: "Wir haben vor dreieinhalb Jahren ein sehr großes und schönes Grundstück gekauft auf dem Land." Sie hätten sich jedoch nie bereit dazu gefühlt, dort ein Haus zu bauen und zu leben. Deshalb überlegen sie gerade, wie sie das Gelände jetzt noch sinnvoll nutzen können.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Mia Rose, Kyla und Dominic Harrison

Instagram / team.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, Influencer-Paar

Instagram / team.harrison.official Familie Harrison im November 2020

