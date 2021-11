Sie kommt aus dem Strahlen nicht mehr heraus! Reality-Beauty Georgina Fleur (31) ist seit wenigen Monaten Mutter einer kleinen Tochter. Ihre Prinzessin hält die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin zwar weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus – doch ab und zu teilt sie dann doch eine Aufnahme mit ihrer Kleinen. So wie jetzt wieder: Georgina posiert ganz stolz mit ihrem Baby vor einem Feuerwerk!

In ihrer Instagram-Story teilt die 31-Jährige ein paar Eindrücke von einem wohl ziemlich aufregenden Abend mit ihrer Tochter. In ihrer Wahlheimat Dubai hat sich Georgina nämlich ein großes Feuerwerk angeschaut – mit dabei: natürlich ihre kleine Maus. Und die Beauty hat es sich auch nicht nehmen lassen, mit ihrer Tochter davor zu posieren. Überglücklich strahlt die einstige Dschungelcamp-Kandidatin dabei ihren Schatz an und drückt ihm auf einem Foto sogar einen Kuss auf die Wange.

Erst vor wenigen Tagen betonte Georgina, wie gut es ihr aktuell geht. Als Promi hatte sie in den vergangenen Jahren zwar so einige Höhen und Tiefen – doch damit kann sie mittlerweile umgehen. "Ich habe mich schon mal ein paar Jahre zurückgezogen, aber irgendwie hat es mich doch wieder in die Medien gezogen. Also, hier bin ich und momentan glücklicher als je zuvor", schrieb sie in ihrer Insta-Story.

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter im November 2021

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de