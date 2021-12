Sie hatte schon mit ihm abgeschlossen! Die Laiendarstellerin Paulina Ljubas (25) und die Love Island-Bekanntheit Henrik Stoltenberg stellen ihre Beziehung bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe. Das TV-Experiment scheinen die beiden aber nicht zu überstehen. Die Brünette kommt dem Verführer Dominik immer näher – ein Trailer zeigte bereits, dass sie sich auch küssen werden. Nun erklärte sie: Zu diesem Zeitpunkt war die Beziehung für Paulina ohnehin schon vorbei!

Das offenbarte sie nun im Promiflash-Interview. "Für mich war die Beziehung nach dem ersten Lagerfeuer eigentlich schon beendet, da er genau wusste, wie wichtig mir das Verhalten von ihm in dieser Show ist", gab Paulina zu. Denn zuvor habe sie ihm viele Chancen gegeben: "Und er hat die letzte mal wieder nicht genutzt", betonte sie. Das Format sollte der Influencerin zeigen, wie ernst es Henrik mit ihr ist. Dass der Politikerenkel in der Männervilla getrunken hat, brachte das Fass wohl zum Überlaufen.

Trotz allem sei sie ziemlich emotional gewesen, als sie Henriks Szenen gesehen hat. "So eine lange Zeit getrennt von seinem Partner zu sein und dann nur Bilder zu sehen, die den Anschein machen, er denke keine Sekunde an einen. Ich hatte definitiv noch nie so ein dünnes Nervenkostüm wie zum Zeitpunkt der Dreharbeiten", erklärte Paulina ihre emotionalen Ausbrüche. Außerdem habe sie damals noch gedacht, dass der Blondschopf ihre große Liebe sei.

Mittlerweile sieht sie das Ganze aber etwas anders: "Wenn ich mir die Szenen heute anschaue, sehe ich eine sehr verzweifelte junge Frau, die eigentlich wusste, wie toxisch und kaputt diese Beziehung schon vorher war", erzählte Paulina im weiteren Promiflash-Interview. Doch sie habe nicht einfach aufgeben wollen, solang noch Liebe zwischen ihnen gewesen sei. Henrik hingegen ist sich mit seiner Partnerin ziemlich sicher. In der Sendung verrät er, dass er seiner Herzdame einen Antrag machen wolle.

