Es wird ihm langsam zu viel! Henrik Stoltenberg ist zurzeit mit seiner Partnerin Paulina Ljubas (25) bei Temptation Island V.I.P. zu sehen. Doch dass seine Freundin dem Verführer Dominik Brcic in einigen Szenen sehr nahekommt, passte dem ehemaligen Love Island-Kandidaten gar nicht – er schämte sich richtiggehend für ihren Auftritt! Promiflash verriet der Beau jetzt, welche Emotionen Paulinas Kuschelei in ihm auslöst.

Dass er beim Lagerfeuer so ruhig blieb, habe weniger an seiner Selbstbeherrschung gelegen, erzählte Henrik im Promiflash-Interview: "Ich konnte es nicht fassen und stand unter Schock!" Die Bilder zu sehen, die seine Paulina in den Armen eines anderen Mannes zeigen, sei schlimm für ihn gewesen: "Ich wusste nicht was in der Villa abgeht..."

Die ganze Sache habe ihn besonders mitgenommen, weil er selbst in der Männervilla sehr von Paulina geschwärmt hatte. Sogar einen Antrag hatte der Fitnessfan zwischenzeitlich erwogen: "Ich finde es sehr schade, wie schnell man seinen Partner vergessen kann." Dass seine Liebste zu diesem Zeitpunkt offenbar schon Gefühle für einen anderen hatte, mache ihn sprachlos, sagte Henrik abschließend.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Henrik Stoltenberg, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat 2021

Paulina Ljubas und Dominik Brcic bei "Temptation Island V.I.P."

Henrik Stoltenberg, TV-Bekanntheit

