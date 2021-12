Dieser Abend wurde den Erwartungen der Zuschauer offenbar nicht gerecht. Am Dienstag wagten sich Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (38) bei Joko & Klaas gegen ProSieben aufs Eis. Für die letzte Folge des Jahres hatte sich der TV-Sender überlegt, wie er die Show besonders aufregend gestalten könne – dazu wurde prompt der Studioboden in eine Eisfläche verwandelt. Die Zuschauer scheinen sich jedoch mehr vom Abend erhofft zu haben.

Auf Twitter beklagten sich gleich mehrere Fans über die Sendung. "Ich war mir so sicher, dass die sich dabei beide Beine brechen", erklärte ein Nutzer. Tatsächlich schien dies die Meinung vieler Zuschauer widerzuspiegeln, immerhin hatte Joko sich vor wenigen Wochen schon auf normalem Boden eine Verletzung am Knie zugezogen. Besonders spektakulär war diese Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" in den Augen der Fans also nicht. "Alles wie immer", hielt ein Nutzer fest.

Einige Zuschauer wünschten sich zudem ein bisschen mehr Kreativität bei der Nutzung der Eisfläche: "Warte irgendwie die ganze Zeit drauf, dass Klaas den Moonwalk macht. Bietet sich doch irgendwie an auf Eis", kommentierte ein User die Sendung. Letztendlich musste das TV-Duo neben der Kritik auch noch eine erneute Niederlage gegen seinen Arbeitgeber einstecken.

ProSieben / Benedikt Müller Joko und Klaas, TV-Bekanntheiten

ProSieben / Willi Weber Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Benedikt Müller Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben on Ice"

