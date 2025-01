Dank Joko und Klaas heißt ProSieben für eine Woche "ProAcht"

Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) haben es wieder getan: Nach ihrem Sieg bei der Neujahrsgala der Show Joko & Klaas gegen ProSieben nutzte das Duo die erspielte Belohnung auf unterhaltsame Weise. Doch diesmal nahm ihr Coup ganz neue Dimensionen an: Sie benannten den TV-Kanal kurzerhand für eine Woche um. Am 2. Januar um 20:08 Uhr startete die Sondersendung, in der die beiden feierlich die Umbenennung des Senders ProSieben in "ProAcht" verkündeten. Mit einem Countdown wurde der neue Name inklusive neuem Senderlogo um 20:20 Uhr offiziell eingeführt.

Das umfassende Rebranding des beliebten TV-Senders war für die Mitarbeiter des Medienunternehmens nicht nur ein PR-Gag, sondern ein immens aufwendiges Projekt. Laut ProAcht-Chef Hannes Hiller wurden sämtliche Inhalte der Woche – von Sendungen wie "taff" und "Galileo" bis hin zu Werbetrennern und Trailern – an den neuen Namen angepasst. Auch die Website, die Mediathek auf Joyn sowie der Teletext und zahlreiche E-Mail-Adressen wurden entsprechend modifiziert. "Das war ein Mammutprojekt für unseren gesamten Sender", erklärte Hannes in einer ProAcht-Pressemitteilung und bedankte sich bei seinem Team. Nach Ablauf der Woche, am 8. Januar, soll ProSieben wieder in gewohnter Form zurück sein.

Dass Joko und Klaas ihren Arbeitgeber regelmäßig zu kreativen Aktionen herausfordern, ist längst nichts Neues. Die in ihrer Show gewonnene Sendezeit nutzten sie in der Vergangenheit bereits, um gesellschaftliche Themen wie Gewalt gegen Frauen oder den Pflegenotstand auf beeindruckende Weise anzusprechen. Privat verstehen sich die beiden befreundeten Moderatoren laut eigener Aussage blendend, obwohl sie in ihren Formaten oft scherzhaft betonen, wie unterschiedlich ihre Persönlichkeiten seien. Ihre enge Zusammenarbeit begann 2009 mit der Show "MTV Home" – seither gelten sie als eines der erfolgreichsten Duos der deutschen Fernsehlandschaft.

Seven.One / Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Nadine Rupp Klaas Heufer-Umlauf beim Finale von "Joko & Klaas gegen ProSieben"

