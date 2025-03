"Joko & Klaas gegen ProSieben" wechselt den Sendeplatz

Die neue Staffel der beliebten TV-Show Joko & Klaas gegen ProSieben steht in den Startlöchern. Ab dem 9. April erobern Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) wieder die Bildschirme – jedoch nicht mehr auf ihrem ursprünglichen Sendeplatz. Wie DWDL berichtet, werden sie zukünftig die Männer von Germany's Next Topmodel ablösen. Nachdem die 20. GNTM-Staffel vorbei ist, läuft "Joko & Klaas gegen ProSieben" jeden Mittwoch um 20:15 Uhr.

Nach dem Start von Stefan Raabs (58) neuer Quizshow "Du gewinnst hier nicht die Million" auf RTL reagierte ProSieben bereits mit einer Programmänderung. Sie schoben TV Total auf den Dienstag und damit auf Klaas und Jokos ursprünglichen Sendeplatz. Ob nun Dienstag oder Mittwoch, das wird den Fans der beiden aber wohl egal sein. Auch wenn sie in der Herbststaffel zahlentechnisch gegenüber den Frühlingsfolgen etwas einstecken mussten, liegen die Einschaltquoten von "Joko & Klaas gegen ProSieben" immer noch weit über den Normalwerten des Senders.

Fans des Moderatorenduos müssen aber nicht bis April warten, um Joko und Klaas wieder im TV zu sehen. Wie der 46-Jährige und der "Baywatch Berlin"-Star auf dem Instagram-Account von ProSieben ankündigten, startet am kommenden Wochenende "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)". "Am Samstag geht's los mit 'Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)' – live um 20:15 Uhr irgendwo in Deutschland, auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn!", verrieten die Männer. Der Veranstaltungsort ist jedoch nach wie vor nicht bekannt.

ProAcht/Nadine Rupp Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt mit dem ProAcht-Logo

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt im April 2018 in Marl, Nordrhein-Westfalen

