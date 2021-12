Auch im britischen Königshaus gehen die weihnachtlichen Vorbereitungen in den Endspurt! Aufgrund der anhaltenden Gesundheitskrise in Großbritannien musste die Queen (95) ihre Pläne für die winterlichen Festtage immer wieder umwerfen. Das galt auch für ihren geliebten Weihnachstlunch – angeblich sollte das Event ganz gestrichen werden. Doch die Queen scheint einen Plan B parat zu haben: Der Lunch ist nämlich nicht abgesagt!

Sandringham, der Landsitz der Königin, ist normalerweise der Ort, an dem sie gern die Festlichkeiten abhält. Doch nicht in diesem Jahr – denn die Monarchin wird laut Berichten von The Sun ein entspannteres und kleineres Weihnachtsfest auf Windsor Castle abhalten. Ihre Verwandtschaft möchte die Queen anscheinend trotz allem dabei haben. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie allein sein wird. Ich bin mir sicher, dass einige Familienmitglieder an diesem Tag zu ihr stoßen werden", verriet der Adelsexperte Phil Dampier. Anstatt der üblichen 30 Gäste wird sie wohl nur 15 Familienmitglieder zu Hofe bitten.

Darunter werden höchstwahrscheinlich Prinz Charles (73), sowie Prinz William (39) und Herzogin Kate (39) mit ihren drei Kindern George (8), Charlotte (6) und Louis (3) anwesend sein. Ihnen wird die königliche Tradition, sich vor und nach dem Lunch zu wiegen, wohl trotzdem nicht erspart bleiben – auch wenn dieses Weihnachten im britischen Palast ein bisschen kleiner ausfallen wird.

