Janni Kusmagk (31) ist mit den Nerven am Ende. Im Oktober kam der dritte Sprössling der ehemaligen Profisurferin und ihres Mannes Peer Kusmagk (46) zur Welt. Ein Alltag mit drei Kindern bedeutet nicht nur Spaß, sondern harte Arbeit. Dazu kommt noch, dass die Familie plant, nach Mallorca auszuwandern. Zu all dem Stress fing sich Janni auch noch eine Erkältung ein. Mit Blick auf die Feiertage ließ sie jetzt die letzten Wochen Revue passieren und gab zu: Sie hat keine Kraft mehr!

"Auch ich habe irgendwann einfach keine Reserven mehr, und das zeigt mir mein Körper nun", teilte Janni ihren Followern auf Instagram mit. In letzter Zeit kamen einige Dinge zusammen, die der Dreifachmutter die letzte Kraft raubten. Auf ihrer Reise von Deutschland nach Mallorca hatte die Familie zum Beispiel erneut Probleme mit der Fluggesellschaft. Da eines ihrer Kinder dann noch die Hand-Mund-Fußkrankheit hatte, konnte ihr Nachwuchs nicht wie geplant in dem Kinderclub eines Hotels untergebracht, sondern musste rund um die Uhr von Janni gehütet werden.

Jetzt durfte die Familie endlich aus dem Hotel raus. "Was für ein Ritt. Ich kann nicht glauben, dass wir es nun geschafft haben, und es wundert mich auch nicht besonders, dass wir nun erst mal krank geworden sind", hielt die 31-Jährige fest. Was sich Janni jetzt vor Weihnachten ganz besonders wünscht: "Zeit zur Ruhe zu kommen, einfach mal nichts machen, so gut, wie es geht."

