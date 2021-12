Hat Anna Juliana Jaenner (33) ihren persönlichen Mister Right etwa gefunden? Die Ex-GZSZ-Darstellerin ging in der aktuellen Adam sucht Eva-Staffel völlig hüllenlos auf Datingkurs und wurde fündig. Sie und ihr TV-Boyfriend Sergio Recalde gewannen sogar die pikante Nackedei-Show. Das Gewinnerpaar ging zur Enttäuschung seiner Fans nach der Sendung aber getrennte Wege. Doch ein anderer Mann konnte inzwischen offenbar Annas Herz zum Höherschlagen bringen!

Im Gespräch mit UFA Serial Drama anlässlich der neuen Serie Afterglow – Alles nur Show? plauderte Anna über ihren aktuellen Beziehungsstatus. "Ich kann sagen, dass mein Herz seit Kurzem für jemanden schlägt", enthüllte die Schauspielerin, doch mehr wollte die 33-Jährige nicht preisgeben. Dass es sich keinesfalls um ihren "Adam sucht Eva"-Flirt Sergio handelt, hatte Anna zuvor auf Instagram klargestellt: "Es war dann eine Bubble, wie bei einem Ferienflirt, die dann geplatzt ist."

Doch trotz der Liebesflaute betonte Anna im Interview, dass sie ihre Teilnahme an der Nackt-Show keinesfalls bereue. "Es war eine der spannendsten Erfahrungen meines ganzen Lebens und ich habe mich während der ganzen Dreharbeiten sehr wohlgefühlt – trotz aller Ups und Downs", weiß die gebürtige Österreicherin. Auch ihre Familie sei sehr stolz darauf gewesen, Anna so selbstbewusst in dem TV-Format zu erleben. "Ich trinke heute Roséchampagner auf dich – auf meine mutige, schöne, tolle Tochter", schrieb ihr ihre Mama zum Beispiel.

RTLZWEI Sergio Recalde, "Adam sucht Eva"-Kandidat 2021

Instagram / annajulianajaenner Anna Juliana Jaenner, Dezember 2020

RTLZWEI/Christoph Kassette Anna Juliana Jaenner, "Adam sucht Eva"-Teilnehmerin 2021

