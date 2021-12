Wie läuft es bei Anna Juliana Jaenner (33) und Sergio Recalde nach dem Ende von Adam sucht Eva? Bei der Schauspielerin und dem Hotelqualitätsmanager funkte es während der Sendung gewaltig und sie gewannen am Ende sogar die Nackedeishow. Doch obwohl die Turteltauben sich größtenteils optimistisch gaben, was ihre gemeinsame Zukunft angeht, haben sie während des Formats teilweise nicht so gut miteinander harmoniert. Kurz nach dem Finale gibt Anna nun ein Beziehungsupdate!

"Jeder von euch will wissen, ob wir beide noch zusammen sind und ich kann dazu leider nur sagen: Es ist kompliziert", teilt die ehemalige GZSZ-Darstellerin in einem Instagram-Video mit. Zwar haben sie sich nach "Adam sucht Eva" getroffen, aber dann musste das Paar schnell feststellen, dass ihre unterschiedlichen Wohnorte ein großes Problem darstellten. Während Sergio auf Madeira lebt, ist Anna in der bayerischen Metropole München heimisch. Trotzdem hätten sie versucht, Kontakt zu halten – leider war auch das nicht wirklich einfach und so kam es, dass sie sich trennten. "Es war dann eine Bubble, wie bei einem Ferienflirt, die dann geplatzt ist. Nichtsdestotrotz bin ich unfassbar dankbar, dass wir zusammen den ganzen Weg gegangen sind", hält die 33-Jährige den Tränen nahe fest.

Dem kann Sergio in der Kommentarspalte des Beitrags nur zustimmen. Er bedankt sich bei Anna für die schöne Zeit und betont: "Du bist echt ein toller Mensch und ich bin auch so dankbar dich kennengelernt zu haben und dass wir bis zum Schluss zusammengehalten haben."

RTLZWEI Anna Juliana Jaenner und Sergio Recalde bei "Adam sucht Eva"

Instagram / julianajaenner Anna Juliana Jaenner, Schauspielerin

RTLZWEI/Christoph Kassette "Adam sucht Eva"-Kandidat Sergio

