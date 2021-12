Hatte Laura Müller (21) auch beim 22. Türchen Grund zur Freude? Der pompöse Adventskalender, den Michael Wendler (49) für seine junge Gattin zusammengestellt hat, sorgt auch in diesem Jahr wieder für eine Menge Aufregung. Tag für Tag packt die Influencerin, wenn auch ein bisschen leidenschaftslos, die teuersten Produkte aus: Handtaschen, Schuhe, Schmuck – alles vom Feinsten. Kein Wunder, dass so manch ein Kritiker anzweifelt, dass die Stücke alle echt und neu sind. Doch so oder so wollen natürlich alle wissen, was sich heute in Lauras Kalender verborgen hat...

Wie immer postete die Beauty die Auflösung auf ihrem OnlyFans-Kanal. Dieses Mal hat Micha es besonders spannend gemacht: Hinter der Nummer 22 verbarg sich nämlich nur ein Zettel mit dem Vermerk, dass das Geschenk zu groß für das Kalenderregal sei. Tatsächlich bekam Laura dann ein riesiges Paket überreicht, indem sich aber im Endeffekt ein ziemlich kleines Geschenk verbarg: Und zwar die kleine Lady My ABC DIOR Tasche aus der aktuellen Kollektion in schwarz – die schlappe 3.500 Euro kostet! "Mir fehlen die Worte!", kommentierte die 21-Jährige ihre neueste Errungenschaft.

Ob dieses Geschenk überhaupt noch zu toppen ist? Gut möglich, dass der 24. Dezember der absolute Gipfel an Luxus sein wird – oder aber eine Riesenüberraschung für die Fans der Wendlers! Das Paar hat nämlich vor ein paar Tagen eine "Riesenveränderung" angekündigt. Ein passender Rahmen für die Enthüllung wäre natürlich Heiligabend. Viele vermuten, dass Laura tatsächlich schwanger sein könnte...

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Laura im Juni 2020

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im Juni 2021

