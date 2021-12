Im Hause Wendler war wieder einmal Bescherung! Die Vorweihnachtszeit lässt sich Laura Müller (21) seit dem 1. Dezember mit dem extravaganten Adventskalender ihres Gatten Michael Wendler (49) versüßen. Bisher wurde die ehemalige Let's Dance-Kandidatin schon reich beschenkt: Von einem Auto über superteuere Handtaschen bis hin zu einem neuen Mantel war alles dabei. Auch über einen teueren Ring durfte sich Laura schon freuen – und jetzt wird ihre Schmucksammlung sogar erweitert: Laura bekam Ohrringe der Marke Tiffany & Co. geschenkt!

In einem Clip auf ihrem OnlyFans-Account packt die 21-Jährige ihr heutiges Präsent aus – und zum Vorschein kamen Gliederohrringe des weltbekannten Luxus-Schmuckherstellers. Im Online-Shop von Tiffany & Co. sind die Schmuckstücke, bestehend aus 18 Karat Gold, für 3.100 Euro erhältlich. Mit diesem Präsent scheint der Wendler voll ins Schwarze getroffen zu haben. "Absolut eines meiner Highlights heute!", kommentierte Laura das Video.

Bei Tiffany & Co. scheint der Schlagersänger ein gern gesehener Kunde zu sein. Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr durfte Laura Schmuck des Juweliers auspacken. Neben dem silberfarbenen Ring vor zwei Tagen hatte sie am 8. Dezember bereits eine goldene Kette geschenkt bekommen.

Anzeige

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Januar 2021

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im Juni 2021

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de