Chris Broy (32) spricht über ein pikantes Detail aus seiner Vergangenheit! Der Ex von Evanthia Benetatou (29) hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen in der deutschen Reality-TV-Landschaft gemacht: Beispielsweise nahm er an Formaten wie Kampf der Realitystars teil, wo er schnell zu einem sympathischen Publikumsliebling avancierte. Doch früher sah das offenbar etwas anders aus – der gebürtige Kölner war sogar bei der Polizei aktenkundig: Chris wurde in seiner Teenie-Zeit wegen körperlicher Gewalt angezeigt!

Im Interview mit RTL packte der 32-Jährige jetzt eine Geschichte aus seiner Jugendzeit aus – er wurde nämlich gefragt, was sein größtes kriminelles Vergehen ist. "Eine Anzeige wegen körperlicher Gewalt, die aber fallen gelassen wurde, weil es damals eine Jugendsache war", berichtete Chris und fügte hinzu: "Ich bin so ein Raufbold gewesen." Was genau damals vorgefallen ist, erklärte er allerdings nicht.

Mittlerweile hat Chris mit diesem Teil seiner Vergangenheit aber wohl gänzlich abgeschlossen – immerhin ist er in dieser Hinsicht nämlich sogar zu Scherzen aufgelegt. "Den Banküberfall lassen wir einfach mal sein. Den darf ich gar nicht ansprechen, weil ich ja immer noch versuche, das Geld zu waschen.", witzelte der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat und lachte daraufhin.

