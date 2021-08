Chris Broy hat bei Kampf der Realitystars vor allem aus einem Grund mitgemacht! Der Ex von Evanthia Benetatou (29) ist derzeit bei der RTL2-Show zu sehen – allerdings hatten ihm viele Hater vorgeworfen, dass er für den Dreh seine damals schwangere Freundin alleine zu Hause gelassen hatte. Für diese Tatsache rechtfertigt sich der TV-Star jetzt. Denn: Er habe an dem Format vor allem für seine Ex-Partnerin und ihr gemeinsames Kind teilgenommen.

In einem mehrteiligen Instagram-Video schilderte der Kölner seinen Followern nun, dass die Bachelor-Beauty ihm damals mitgeteilt habe, dass er für "Kampf der Realitystars" ausgewählt wurde. "Ich habe mehrmals gefragt, ob sie sich sicher ist. Ich habe nicht so darauf gedrängt, dabei zu sein. Mir war es egal. Sie hat gesagt: 'Es ist gut für uns, man kann damit auch Geld verdienen'", erinnerte er sich. Ihm sei es besonders wichtig gewesen, daraufhin finanziell abgesichert zu sein und so die erste Zeit mit seinem Sohn ganz in Ruhe genießen zu können. "Mir war es auch wichtig, dann bei meinem Kind zu sein und mitzuerleben, was es macht", betonte Chris.

Kurz vor seiner Abreise sei es dann aber doch zu Unstimmigkeiten zwischen dem früheren Liebespaar gekommen. Ganz plötzlich sei Eva mit dem Gedanken, so lange von dem 32-Jährigen getrennt zu sein, nicht mehr richtig klargekommen. "Der Vertrag war zwar unterschrieben [...], aber trotzdem habe ich Eva den Vertrag gegeben und gesagt: Zerreiße ihn", führte er aus. Die Schwangere habe ihm aber letztlich das Gefühl gegeben, dass er das Abenteuer wagen solle. "Deswegen bin ich in den Flieger und nach Thailand geflogen", hielt er fest.

TVNOW Evanthia Benetatou und ihr Verlobter Chris im Sommerhaus

Instagram / evanthiabenetatou Chris Broy und Evanthia Benetatou, Oktober 2020

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Teilnehmer

