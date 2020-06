Dominik Bruntner (27) widmet seiner Freundin Jolina Fust (23) rührende Zeilen! Im Juni des vergangenen Jahres machten der ehemalige Temptation Island-Kandidat und die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin ihre Liebe öffentlich. Schon nach vier Monaten zogen die beiden in eine gemeinsame Wohnung. Inzwischen gehen die Turteltauben schon seit einem Jahr gemeinsam durchs Leben. Zu diesem besonderen Anlass teilte Dominik jetzt eine süße Liebeserklärung an seine Liebste!

"Ich liebe dich so unendlich", schrieb Dominik am vergangenen Dienstag zum gemeinsamen Jahrestag via Instagram. Dabei könne er die Gefühle gegenüber seiner Partnerin kaum in Worte fassen. "Es gibt nichts Schöneres für mich, als Zeit mit dir zu verbringen", gestand der Reality-TV-Star. Inzwischen liebe es Dominik sogar, wenn er gemeinsam mit der Blondine lediglich shoppen gehen oder Wäsche aufhängen könne.

Und auch Jolina kann den beachtlichen Meilenstein ihrer Beziehung kaum glauben. "Seit einem Jahr gibt es uns nur noch im Doppelpack", schwärmte die Laufstegschönheit via Instagram. Eine Sekunde ohne ihren Dominik erscheint für die 22-Jährige unvorstellbar. "Was wir in diesem einen Jahr schon alles erlebt haben", erinnerte sie sich an die gemeinsamen Momente zurück.

Instagram / dominikbruntner Dominik Bruntner und Jolina Fust, Mai 2020

Instagram / dominikbruntner Dominik Bruntner mit Jolina Fust, März 2020

Instagram / jolina_f Jolina Fust und Dominik Bruntner im April 2020

