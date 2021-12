Sie scheint das Spannende zu suchen! Heidi Klum (48) steckt zurzeit mitten in den Dreharbeiten zur kommenden Staffel von Germany's next Topmodel. Wie schon in diesem Jahr wird auch bei der nächsten Ausgabe die Diversität der Kandidatinnen im Vordergrund stehen: Zwischen 1,54 und 1,93 Metern und 18 und 68 Jahren ist alles dabei! Es wird klar, dass bloße Schönheit im klassischen Sinne nicht mehr ausreicht – das brachte Heidi jetzt ungewohnt deutlich auf den Punkt!

Auf einer Pressekonferenz im Rahmen des Drehs auf der griechischen Insel Mykonos erklärte die Modelmama jetzt, was sie an einigen Girls stört: "Es gibt viele, die bildhübsch, aber manchmal furzlangweilig sind. Viele ruhen sich auf ihren Lorbeeren aus, wenn sie so 'klassisch schön' geboren sind." In den Bewerbungsvideos komme so manche Kandidatin wesentlich besser rüber – live merke man dann schnell, ob das gewisse Etwas da ist, betonte Heidi.

Wenn die angehenden Models mehr mitbringen als nur reine Schönheit, finde sie das wesentlich spannender, fügte Heidi hinzu: "Von der Person her, wie sie sich bewegen… Die haben mehr Biss. Sie mussten vielleicht schon immer mehr kämpfen." Klingt so, als dürften sich die Fans der Castingshow auf eine abwechslungsreiche Staffel freuen.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum beim Finale von "America's Got Talent" 2021

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2021

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de