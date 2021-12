Rosie Huntington-Whiteley (34) weiß sich zu präsentieren! Die Victoria's Secret-Bekanntheit gab im August bekannt, dass sie und ihr Ehemann Jason Statham (54) erneut Eltern werden. Das Model und der Schauspieler haben bereits einen gemeinsamen Sohn namens Jack (4). Grundsätzlich hält sich die Beauty eher bedeckt, was Updates zu ihrer Schwangerschaft betrifft – jetzt erfreute Rosie die Fans aber mit gleich mehreren Bildern ihrer stylishen Schwangerschaftslooks.

Auf Instagram teilte die 34-Jährige nun eine Reihe von Fotos, auf denen sie ihre wachsende Babykugel perfekt in Szene setzt. In einer Art Modenschau präsentiert das Model seine verschiedenen winterlichen Outfits. Auf einem der Bilder trägt Rosie eine lässige weiße Jogginghose, kombiniert mit einem eng anliegenden Pullover und einer Teddyjacke – ihr Babybauch kommt dabei wunderbar zur Geltung. Auf einem weiteren Foto posiert sie in einem engen schwarzen Kleid und einem eleganten braunen Mantel – auch hier sticht ihre gewölbte Körpermitte direkt ins Auge.

Dass ihr das gleiche enge Kleid auch in Weiß hervorragend steht, beweist Rosie auf einem weiteren Schnappschuss. Ein farblich passender Mantel und Stiefel runden den White-Look perfekt ab. Die Beauty zeigte sich zudem in ihrer Story in einem hautengen Dress in einem Nude-Ton. In dem Clip streicht sich die werdende Mutter liebevoll über den Bauch.

Anzeige

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley, Model

Anzeige

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley, Model

Anzeige

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de