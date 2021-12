Britney Spears (40) will ihrer Familie zeigen, was sie kann! Seit Jahren stand die Sängerin schon nicht mehr auf der Bühne. Die Künstlerin hatte deutlich gemacht, nicht performen zu wollen, solange sie sich aufgrund der Vormundschaft in den Fängen ihres Vaters Jamie (69) befindet. Doch seit einigen Monaten ist diese nun endlich passé. Deshalb scheint die Popikone schon bald neue Musik aufnehmen zu wollen. Im Netz gibt Britney nun eine Kostprobe ihrer Gesangskünste – und schießt scharf gegen ihre Familie.

Via Instagram teilte die 40-Jährige einen Clip, in dem sie mit lauter Stimme eine Melodie schmettert. Den Grund für die kurze Showeinlage erklärte Britney zu dem Video. "Ich bin hier, um meine weiße, 'noble' Familie daran zu erinnern, dass ich nicht vergessen habe, was sie mir angetan hat und es auch nie vergessen werde!" Nach allem, was sie ihr angetan hätten, sei sie dennoch weiterhin ihr eigener Cheerleader. "Ein neuer Song ist in Arbeit! Ich werde euch zeigen, was ich meine", verkündete die "Toxic"-Interpretin und verwies damit auf ihr Video.

Ihre Follower finden Gefallen an der Hörprobe und feiern die Leistung der Künstlerin. Sogar Musikerkollegin Miley Cyrus (29) spricht in der Kommentarspalte ihre Bewunderung aus. Britneys Verlobter Sam Asghari (27) bekommt ebenfalls kaum genug von der Stimme seiner Partnerin. "Ich liebe das so sehr", kommentierte er.

X 17, INC. / ActionPress Britney Spears mit ihrem Vater Jamie

Getty Images Britney Spears im Dezember 2016

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari, Juli 2019

