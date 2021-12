Katie Price (43) geht auf Nummer sicher. Vergangene Woche erhielt die TV-Bekanntheit das Urteil für den von ihr verursachten Autounfall. Statt einer Gefängnisstrafe wurden dem Model eine Haftstrafe auf Bewährung, gemeinnützige Arbeit sowie Therapiesitzungen aufgebrummt. Die fünffache Mutter hatte eigentlich geplant, Silvester in Las Vegas zu verbringen. Doch nun sagte Katie den Trip ab, da sie Angst habe, dass ihr Prozess für Ärger sorgen könnte.

"Sie befürchtet, dass der Gerichtsfall zu viel Aufsehen erregt hat und sie daran hindern könnte, in die USA einzureisen", klärte ein Insider The Sun über die Hintergründe der gecancelten Reisepläne des Reality-TV-Stars auf. Die 43-Jährige wolle nicht nach Las Vegas fliegen, um dann wieder umkehren zu müssen. "Sie schmiedet andere Pläne und möchte so viel Zeit wie möglich mit ihren Kindern verbringen", berichtete die Quelle weiter.

Nach der Urteilsverkündung gab Katie auf Instagram bekannt, dass sie sich nun erst einmal darauf fokussieren wolle, gesund zu werden. "Das wird ein langer Prozess für mich und es ist etwas, an dem ich den Rest meines Lebens arbeiten werde", schrieb das Model in seiner Story.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Influencerin

Anzeige

Instagram / katieprice Carl Woods, Harvey Price und seine Geschwister und seine Mama Katie Price im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de