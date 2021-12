Lorel Aydin sorgt für Henrik Stoltenbergs Fußhygiene! Der ehemalige Love Island-Kandidat stellt gerade seine Beziehung mit seiner Freundin Paulina Ljubas (25) in der aktuellen Staffel Temptation Island V.I.P auf die Probe und versucht in einer Villa voller hübscher Frauen treu zu bleiben. Die Verführerinnen geben sich dabei alle Mühe: In einer wilden Partynacht leckte Lorel sogar an Henriks großem Zeh!

In der aktuellen Folge der Fremdgeh-Show kommen die Herren gerade vom Lagerfeuer zurück, wo sie Bilder von ihren Partnerinnen in der Mädelsvilla gesehen haben. Das sorgte für Lust auf Alkohol und die Männer feierten ausgelassen. Die Verführerinnen nutzten direkt die Gunst der Stunde und schmissen sich an die vergebenen Promis: Während einige Girls Henrik massierten, machte sich Lorel an seinem Fuß zu schaffen. "Geil", fiel dem 25-Jährigen dazu nur ein. Doch auch die Karlsruherin mochte die Intimität: "Henriks Füße schmecken sehr gut!"

Am nächsten Tag dachte Henrik an die vergangene Nacht zurück und kann gar nicht recht glauben, was da passiert ist. "Völlig krass. Ich hab das am Anfang gar nicht gemerkt, weil ich ja von sechs bis sieben Händen massiert worden bin", erzählte er im Einzelinterview. Ein wenig sorgte er sich auch um seine Freundin, die die Bilder bestimmt ungern sehen möchte. "Aber im Endeffekt hab ich ja nichts Schlimmes gemacht", rechtfertigte sich der Politikerenkel.

"Temptation Island V.I.P." seit dem 11. November auf RTL+

Anzeige

RTL Henrik Stoltenberg und Udo Bönstrup bei "Tempation Island"

Anzeige

RTL Lorel Aydin leckt Henrik Stoltenbergs Zeh bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL / Frank Fastner Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de