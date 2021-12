Harald Glööckler (56) ist sich sicher, dass er auch im Dschungelcamp immer top aussehen wird! Im kommenden Jahr wird der exzentrische Modedesigner in der beliebten Realityshow "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zu sehen sein. Bei den gefürchteten Essensprüfungen könnte es für den Vegetarier knifflig werden. Doch wie steht es um einen möglichen Beauty-Fauxpas? In dieser Hinsicht gibt sich Glööckler selbstsicher!

Im Interview mit RTL sprach der 56-Jährige über die anstehende Zeit im Camp. Dass er optisch seinen Ansprüchen nicht gerecht werden könnte, glaubt der Modezar nicht. "Ich kann auch sehr, sehr gut aussehen, indem ich ganz wenig mache. Ich habe dafür gesorgt", versicherte Glööckler. Unter anderem soll sein Permanent Make-up für einen stets frischen Look sorgen. Im Camp wird der Designer nämlich ganz andere Sorgen als sein Styling haben: "Du kannst dich da drin nicht auch noch mit solchen Nebenkriegsschauplätzen wie Haaren und sonst was rumschlagen."

Schon jetzt rechnet sich der Prince of Pompöös große Chancen auf die Dschungelkrone aus. Immerhin bringe er seiner Meinung nach für den Sieg alles mit. "Hungern kann ich gut, das muss man, wenn man so aussehen will wie ich. Ich hungere schon mein Leben lang. Verzichten kann ich auch gut", fasste Glööckler zusammen.

