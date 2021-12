Es ist jedes Jahr das absolute Highlight der Royal-Fans: die Weihnachtsansprache von Queen Elizabeth II. (95)! Der persönliche Gruß, der erst mit ihrer Regentschaft eingeführt wurde, ist inzwischen zur Tradition geworden: In einer festlichen Videobotschaft wendet die Königin sich an ihr Volk – diese wird dann im ganzen Land im TV ausgestrahlt. Zwar läuft die Sondersendung erst morgen im Fernsehen, doch da sie vorab aufgezeichnet wurde, gibt es schon jetzt ein erstes Foto von der Szenerie: Die Queen widmet ihre diesjährige Rede offenbar ihrem verstorbenen Gatten Prinz Philip (✝99)!

Das Bild zeigt die 95-Jährige – wie üblich für die Ansprache – in dem White Drawing Room des Palasts. Der Hintergrund ist zwar unscharf, dennoch lässt sich gut erahnen, wie festlich geschmückt der Raum sein muss. Auch die Queen hat sich für den besonderen Anlass herausgeputzt: Elizabeth trägt ein knallrotes Kostüm und dazu passenden Lippenstift sowie ihre Perlenkette und -ohrringe. Doch das Detail, das einem hier wohl am meisten ins Auge sticht: Im Vordergrund steht ein gerahmtes Foto von Elizabeth und ihrem Gatten Philip – was für eine rührende Widmung von der Königin! Für sie ist es nach 73 Jahren Ehe das erste Weihnachten ohne ihren verstorbenen Gatten.

Doch das Foto ist nicht die einzige Hommage an ihren Mann! Große Royal-Fans dürften die Saphir-Brosche, die hier an Elizabeths rechter Schulter steckt, wiedererkannt haben: Laut The Sun soll es sich hierbei um ein Hochzeitsgeschenk von Philip handeln. Die Monarchin trug das Schmuckstück schon zu mehreren Anlässen, beispielsweise während ihrer Flitterwochen und an ihrem 60. Hochzeitstag.

Getty Images Die Queen an Weihnachten 2018

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip bei ihrer Hochzeit

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. an ihrem 60. Hochzeitstag

