Wer hat die magischen drei Worte zuerst ausgesprochen? Das Finale von Bachelor in Paradise ist gelaufen und damit auch bekannt, dass nicht nur Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (28) das Paradies gemeinsam verlassen haben – auch Karina Wagner (25) und Gustav Masurek (32) sind ein Paar. Bei den beiden ist es richtig ernst und sie planen schon, zusammenzuziehen. Aber sind sie noch immer "nur" verliebt oder kann man schon von echter Liebe sprechen? Gustav verriet im Promiflash-Interview: Er hat Karina längst seine Gefühle gestanden.

Das bedeutet also, er hat schon "Ich liebe dich" gesagt? Tatsächlich, ja. "Ich habe es im richtigen Moment gesagt, in dem ich es gefühlt habe. Ich finde, man kann dazu stehen, wenn man es fühlt. Ich fühle es", stellte der Paderborner gegenüber Promiflash klar. Auch seine Freundin fühlt wie er und ist überglücklich, mit Gustav in eine gemeinsame Zukunft zu starten.

Mittlerweile ist sogar der größte Zweifler – Serkan – überzeugt, dass Karina und der 32-Jährige perfekt zusammenpassen. In der Show hatte er immer wieder gegen die Brünette gestichelt und ihr falsche Absichten unterstellt. Inzwischen herrscht aber Frieden zwischen allen Beteiligten. "Serkan hat sich bereits im Paradies entschuldigt, als der Schritt kam, die Familien kennenzulernen. Das hat ihm gezeigt, wie ernst wir es wirklich meinen. Damit war für mich auch alles gut", betonte die 25-Jährige.

Bachelor in Paradise, RTL Karina Wagner und Gustav Masurek im "Bachelor in Paradise"-Finale

privat "Bachelor in Paradise"-Star Karina Wagner

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Star

