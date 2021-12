Wie steht es denn nun um Chris Noths (67) Ehe? Der Sex and the City-Darsteller wurde in den vergangenen Wochen mit heftigen Anschuldigungen konfrontiert – mehrere Frauen behaupteten, von ihm sexuell missbraucht worden zu sein. Diese Geschehnisse hatten offenbar auch Auswirkungen auf die Ehe des Schauspielers: Zwischen ihm und Ehefrau Tara Wilson soll es heftig kriseln. Verbringen die beiden die Feiertage nun aber doch gemeinsam?

Ein Reporter von Page Six fragte den 67-Jährigen, wie es um die Weihnachtsplanung des zweifachen Vaters steht. Verbringt er die Feiertage trotz mutmaßlicher Ehekrise mit seiner Ehefrau und den Kindern? Noths Antwort hätte knapper vermutlich nicht ausfallen können: "Ich hoffe es", meinte er.

Tara war am vergangenen Montag gesichtet worden – ohne ihren Ehering. Ob die Familie das Weihnachtsfest tatsächlich zusammen verbringen wird, bleibt abzuwarten. Ein Freund des Paares verriet The Sun nämlich vor wenigen Tagen, dass die Beauty noch nicht wisse, ob sie Weihnachten unter den Umständen noch mit ihrem Mann verbringen möchte.

Getty Images Chris Noth im Juli 2017 in Beverly Hills

Getty Images Tara Wilson und Chris Noth im Jahr 2013

Getty Images Tara Wilson und Chris Noth in New York City, 2013

