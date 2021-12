Wie steht es nach den heftigen Vorwürfen gegen Chris Noth (67) um seine Ehe? Drei Frauen werfen dem Schauspieler vor, sie sexuell belästigt zu haben. Inzwischen hat sich von dem Sex and the City-Star nicht nur ein Werbepartner abgewandt. Er verlor auch eine Serienrolle in der Dramashow "The Equalizer". Jetzt sieht es so aus, als könnten die Anschuldigungen der Frauen auch Konsequenzen auf seine Ehe haben: Seine Frau Tara Wilson wurde ohne ihren Ehering gesichtet.

Paparazzi lichteten Tara vergangenen Montag dabei ab, wie sie in ihren Geländewagen in Los Angeles stieg. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist zu erkennen, dass die Schauspielerin an ihrer Hand keinen Ehering mehr trägt. Bei öffentlichen Auftritten auf roten Teppichen war der Klunker der 39-Jährigen an der Seite ihres Mannes oftmals zu sehen. Ob Tara ihren Ring in dieser schwierigen Zeit absichtlich ablegte? Ein Freund des Paares gab bereits gegenüber The Sun an, dass die Mutter von zwei Kindern "sehr aufgebracht" über die Vorfälle sei und nicht wisse, ob sie noch gemeinsam mit Chris Weihnachten verbringen wolle.

Chris und Tara sind seit neun Jahren verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Ihr Sohn Orion Christopher kam im Jahr 2008 auf die Welt, sein jüngerer Bruder Keats ist erst 18 Monate alt. Der Law & Order-Darsteller lernte die gebürtige Kanadierin im Jahr 2001 in einer Bar kennen, als sie noch als Barkeeperin arbeitete.

Getty Images Chris Noth im Jahr 2015

Getty Images Tara Wilson und Chris Noth in New York City, 2013

Getty Images "Sex and the City"-Star Chris Noth

