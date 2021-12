Weiße Weihnachten? Nicht mit den deutschen Promis! Viele Stars verbringen die Feiertage dieses Jahr in wärmeren Gefilden. So bleiben die Influencer Sarah (30) und Dominic Harrison (30) mit ihren Kids in Dubai und auch Reality-TV-Star Daniela Katzenberger (35) und Lucas Cordalis (54) feiern lieber in ihrer Wahlheimat Mallorca statt im kalten Deutschland. Auch Webstar Anne Wünsche (30) will sich ihre Töchter schnappen und nach Südostasien abdampfen. Genau den gleichen Plan hatte Ex-Love Island-Star Elena Miras (29): Sie feiert Weihnachten mit ihren Lieblingsmenschen in Thailand.

Die Beauty ist gemeinsam mit ihrem Freund Leandro und ihrer Tochter Aylen nach Phuket geflogen, wo sie sich die kommenden Tage bei Sommertemperaturen die Sonne auf den Bauch scheinen lassen wollen. Von dort aus veröffentlichte sie jetzt dieses hübsche Foto auf Instagram: Elena, Leandro und Aylen chillen in einem Pool vor einer wunderschönen Dschungelkulisse. "Das Paradies auf Erden, ist dort, wo ihr seid. Wir sind nach einer langen Reise endlich in Phuket angekommen. Es ist so traumhaft schön, aber ich habe natürlich auch die beste Begleitung dabei", schwärmte sie in der Bildunterschrift. Abschließend richtete sie sich direkt an ihre Fans: "Ich wünsche euch allen wunderschöne Weihnachten."

In ihrer Story veröffentlichte die Schönheit bereits weiteren Urlaubscontent. Die kleine Rasselbande hat sich auf Phuket eine XXL-Suite mit einer frei stehenden Badewanne, großen Terrasse und privatem Pool gegönnt. Auch der Ausblick in die Natur kann sich wirklich sehen lassen – genau wie Elenas Bikini-Body! Ganz stolz präsentierte die Mama ihren durchtrainierten, schlanken Körper im Bikini. Zusätzliche Weihnachtspfunde? Fehlanzeige!

