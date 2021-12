Reiche Bescherung bei den Geissens! Die berühmte TV-Familie ist bekannt dafür, in Sachen Luxus gerne mal etwas großzügiger zu sein. Sei es die nächste Yacht oder die teuersten Designertaschen für die Töchter Shania (17) und Davina (18) – Geld ausgeben macht Robert (57) und Carmen Geiss (56) offensichtlich Freude. Und das ändert sich auch an Weihnachten nicht, wie das Paar im Promiflash-Interview verriet: Bei den Geschenken halten sie sich nicht zurück!

"Bei uns gibt es immer ganz viel", machte die zweifache Mama gegenüber Promiflash schnell klar. Ihr Mann erklärte weiter, sie seien schon über das Jahr sehr großzügig und würden die Wünsche ihrer Töchter auch unabhängig von Weihnachten erfüllen: "Uns fällt da immer noch das eine oder andere Geschenk ein, wo wir sie noch mit überraschen können!"

Die Geschenkevielfalt kommt offenbar besonders Robert zugute – denn wie seine Frau ausplauderte, wird der Unternehmer an Heiligabend häufig am meisten beschenkt. "Aber ich bin nur der Winner, weil ich drei Frauen zu Hause habe. Wer drei Frauen zu Hause hat, hat ja schon fast einen Harem, und dementsprechend wird der Vater natürlich am meisten beschenkt, das ist doch ganz klar", freute sich Robert.

Getty Images Robert und Carmen Geiss 2017 in München

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss mit ihren Töchtern Davina und Shania

RTLZWEI / Niklas Niessner Robert und Carmen Geiss mit ihren Töchtern Davina und Shania

