Lila Moss (19) macht ihrem Namen alle Ehre! Denn seit den 90ern gehört ihre Mutter Kate Moss (47) zu den erfolgreichsten Models der Welt. Die Tochter der Model-Ikone und des Journalisten Jefferson Hack (50) trat vergangenes Jahr in die Fußstapfen von Mama Kate und macht seitdem die Laufstege unsicher. Im Januar verzückte sie bereits bei der Paris Fashion Week, und damit nicht genug. Denn nun hat Lila einen Mega-Job an Land gezogen!

Die 19-Jährige hat jetzt einen Auftrag für das italienische Modehaus Ermanno Scervino ergattern können und tut es damit ihrer Mutter gleich. Denn diese hatte vor zwei Jahren ebenfalls für das Designer-Label vor der Kamera gestanden. Nun posierte Lila gekonnt unter anderem in einem schicken Look aus Mantel, Hotpants und Stiefeln. Auf den Bildern, welche The Sun veröffentlichte, sieht sie ihrer Mama zum Verwechseln ähnlich!

Kein Wunder also, dass Lila jetzt für ein so luxuriöses Fotoshooting gebucht wird. Die Tochter des Topmodels wurde in diesem Jahr bereits für Kampagnen von Marken wie Versace, Miu Miu oder Fendi verpflichtet – da war Kate bestimmt mächtig stolz auf sie!

Getty Images Lila Moss bei der Paris Haute Couture Fashion Week im Januar 2021

Getty Images Lila und Kate Moss im Juni 2019 in Paris

Instagram / lilamoss Lila Moss läuft bei der Mailand Fashion Week 2021

