Niklas Osterloh (32) beendet seine Pause! Der GZSZ-Darsteller hatte sich Anfang des Sommers von den Dreharbeiten vorübergehend zurückgezogen. Den süßen Grund dafür gab der Paul-Darsteller auch bekannt: Gemeinsam mit seiner Frau Tini erwartete er zum zweiten Mal Nachwuchs. Inzwischen hat Niklas' Töchterchen das Licht der Welt erblickt – und der Zweifach-Papa ist nun zur Freude der Fans wieder zurück am GZSZ-Set!

Im RTL-Interview verkündete der 32-Jährige nun die freudige Neuigkeit: "Ab jetzt bin ich wieder hier!" Niklas offenbarte aber auch, dass er seine Auszeit sehr genossen hat – vor allem, weil er in diesen Wochen seine Tochter begrüßen durfte. "Ich bin froh, wieder hier zu sein. Im Alltag zurück – mein Beruf ist ja mein Hobby und meine Leidenschaft. Es macht Spaß hier!", erklärte er.

Bereits Anfang September hatte Niklas via Instagram ein erstes Foto seines Babys gepostet. In einem längeren Text enthüllte er damals, dass seine Tochter am 30. August zur Welt kam: "Wir sind so glücklich und voller Liebe!"

Anzeige

TVNOW / Rolf Baumgartner Paul (Niklas Osterloh) und Tuner (Thomas Drechsel) in einer Szene bei GZSZ

Anzeige

Instagram / niklasosterloh Niklas Osterloh, GZSZ-Star

Anzeige

Instagram / niklasosterloh Niklas Osterloh mit seinen Töchtern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de