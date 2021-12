Heidi Klum (48) und Co. lassen es entspannt angehen! Die Germany's next Topmodel-Jurorin ist seit 2019 mit dem Musiker Tom Kaulitz (32) verheiratet – auch dessen Bruder Bill (32) gehört seitdem zur Familie. Zum Fest der Liebe kamen nun natürlich alle zusammen: Gemeinsam mit ihren Kids und den Tokio Hotel-Twins feierte die Blondine Weihnachten. Die große Familie verzichtete aber auf glamouröse Looks – im Gegenteil.

Auf Instagram teilte die Modelmama mehrere Aufnahmen ihrer Weihnachtsfeier. Heidi, Tom, Bill, ihre Töchter Leni (17) und Lou (12) sowie ihre Söhne Henry (16) und Johan (15) versammelten sich darauf um den geschmückten Baum. Alle trugen identische Pyjamas und Weihnachtsmützen, die mit ihrem Namen beschriftet waren. "Schöne Feiertage", wünschte Heidi ihren Fans.

Auch im vergangenen Jahr verbrachte die Laufstegschönheit die Feiertage im Kreise ihrer Liebsten. Zwar feierten die Anwesenden damals nicht in identischen Pyjamas – die beschrifteten Partnerlook-Mützen hatte die Weihnachtsgesellschaft zu dem Zeitpunkt aber offenbar schon.

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Tom und Bill Kaulitz

Getty Images Heidi Klum, November 2021

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Liebsten

